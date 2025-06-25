Ordu'da Sıcak Hava Plajları Doldurdu

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Ordu'da hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşmasının ardından, mavi bayraklı plajlar başta olmak üzere kentteki plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar ve turistler, denizle buluşmanın keyfini çıkarıyor. Farklı etkinliklerin de yapıldığı plajlarda, serinlemek ve eğlenmek amacıyla birçok kişi su sporlarına katılıyor.

Ordu'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

Karadeniz'in doğal güzellikleriyle dikkati çeken kentlerinden Ordu, her sezon olduğu gibi bu sezon da deniz tutkunlarını ağırlıyor.

Kentte 10 Haziran itibarıyla açılan deniz sezonuyla birlikte Altınordu'da 2, Gülyalı'da ise 1 olmak üzere mavi bayraklı 3 plaj hizmet veriyor.

Kentte hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca vatandaşlar aileleriyle birlikte plajlara gitti.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar mavi bayraklı plajlar başta olmak üzere kentin farklı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar ve turistler, serinlemek için denize girerken bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda piknik yaparken bazı çocuklar ise belediyelerin hizmete sunduğu su oyun parklarında keyifli dakikalar geçiriyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar "Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinin koylarında ve Timsah Adası çevresinde serinlemeyi tercih etti.

Kentte 23 plajda Büyükşehir Belediyesi tarafından cankurtaranlık hizmeti veriliyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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