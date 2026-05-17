Ordu'da şelalenin göletine giren kişi boğuldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde Gökçegelin Şelalesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki A.K., akıntıya kapılarak boğuldu. Ekiplerin araması sonucu gencin cesedine ulaşıldı.

Aşıklı Çakıllı Mahallesi'nde Gökçegelin Şelalesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için gölete giren A.K. (16), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, dalgıç polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin araması sonucunda A.K'nin cesedine ulaşıldı.

A.K'nin cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
