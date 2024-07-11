Üye Girişi
Haberler

Ordu'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir kuzu öldü, diğeri yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı kuzulardan biri öldü, diğeri yaralandı. Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kuzu Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı kuzulardan biri öldü, diğeri yaralandı.

İlçenin Evkaf Mahallesi'nde yaşayan Hava Keskin'in bahçeye otlatmak için götürdüğü kuzularına sahipsiz köpekler saldırdı.

Kuzulardan biri öldü, yaralanan diğer kuzu ise Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi edildi.

Keskin, AA muhabirine, kuzularını, biri bağlı olmak üzere her gün otlattığı bahçeye götürdüğünü, geri döndüğünde ise yerlerinde bulamadığını söyledi.

Komşusunun da kuzuları aramak için kendisine yardıma geldiğini anlatan Keskin, "Sonrasında birinin ölüsünü, diğerini de yaralı bulduk. Köpekler koşturmuş, kuzular da kaçmış. Köpekler çocuklara da hayvanlara da saldırıyor." dedi.

Keskin, kuzuları oğlunun torunu heves ettiği için aldıklarını belirterek, "Bize 'Bakar mısınız?' dediler. Biz de 'Bakarız.' dedik." ifadelerini kullandı.

Evkaf Mahallesi Muhtarı Bülent Çivici ise sahipsiz köpeklerin iki kuzuya saldırdığını kaydederek, "Bugün kuzumuza saldıran köpekler yarın açlıktan insanlara da saldıracak, çocuklara saldıracak. O yüzden çocuklar çok mağdur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Fatsa Belediyesi Fatsa Ordu Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak?
'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title