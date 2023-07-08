Ordu'da Sağanak Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatıldı

Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin debisi yükseldi ve çevresindeki bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Altınordu ilçesinde su birikintileri oluştuğu için sürücüler ve vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı. Altınordu Belediyesi ekipleri tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalışırken, polis ekipleri de vatandaşları dereye yakın yürümeme konusunda uyarıyor.