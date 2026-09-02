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Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ordu'nun İkizce ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü Emrah Demirci hayatını kaybetti, yanındaki Çavuş Demirci ise yaralandı. Kaza, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücü kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun İkizce ilçesinde devrilen 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının sürücü Emrah Demirci (28) hayatını kaybetti, yanındaki Çavuş Demirci (24) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demirci'nin kontrolünü yitirdiği 'patpat' devrildi. Kazada, sürücü Demirci ile yanındaki Çavuş Demirci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Emrah Demirci, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Çavuş Demirci'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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