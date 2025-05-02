Ordu'da Otomobilin Duvarı Aşarak Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Otomobilin Duvarı Aşarak Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 44 yaşındaki sürücü Ahmet Yıldızlı hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde, Ahmet Yıldızlı (44) yönetimindeki 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarından site bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 4 çocuk babası Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Nursel Kızıl - Güncel
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