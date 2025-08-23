Ordu'da Ormanda Yangın: 4 Saatlik Mücadele Sonrası Kontrol Altına Alındı

Ordu'da Ormanda Yangın: 4 Saatlik Mücadele Sonrası Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın bölgesi dronla görüntülendi.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yanan alan, dronla görüntülendi.

Mesudiye ilçesi Bayraklı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ağaçlıklı alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ormandan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Yanan alan ise dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı

Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.