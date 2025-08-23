Ordu'da Orman Yangını, İtfaiye 4 Saatte Söndürdü

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yanan alan, dronla görüntülendi.

Mesudiye ilçesi Bayraklı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ağaçlıklı alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ormandan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Yanan alan ise dronla görüntülendi.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU - Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
