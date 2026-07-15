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Ordu'da Denize Girişler Yasaklandı

Ordu'da Denize Girişler Yasaklandı
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Ordu Valiliği, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren il genelinde denize girmeyi yasakladı. Vatandaşlardan can güvenliği için yasağa uymaları istendi.

ORDU Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle il genelinde bugün saat 12.00'den itibaren denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 15 Temmuz Çarşamba günü il genelindeki sahillerde gün boyunca yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) beklendiği belirtildi. Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 12.00'den sonra il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Valilik, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarını ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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