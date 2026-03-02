Nesli tükenme riski altındaki vaşak Ordu'da güvenlik kameralarına yansıdı
Ordu'nun Akkuş ilçesinde nadir görülen vaşak, karlı bir alanda güvenlik kameralarına yansıdı. İlçede bir yıl aradan sonra tekrar görülen vaşak, bölgedeki yırtıcı hayvan çeşitliliğinde önemli bir yer tutuyor.
ORDU'nun Akkuş ilçesinde nesli tehlike altında bulunan vaşak, güvenlik kameralarına yansıdı.
Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi'nde karla kaplı alanda nadir görülen vaşak, Akkuş Belediyesi Güneş Santrali'ne ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kentin yüksek kesimlerinde ayı, domuz, kurt ve tilkiye sık rastlanırken, vaşak ilçede 1 yıl aradan sonra tekrar görüldü. Dağlık alanlarda yaşayan ve geceleri avlanan vaşak, bölgedeki yırtıcı hayvan çeşitliliği arasında yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı