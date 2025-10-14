Haberler

Ordu'da Minibüs Kazasında 11 Kişi Yaralandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde türbe ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mesudiye ilçesi Güzelce Mahallesi'nde meydana geldi. Türbe ziyaretinden dönen Hasan K. (61) yönetimindeki 52 AFT 599 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs şoförü Hasan Karataş ile araçta bulunan Şahiner Gök (65), Dursun Kaya (59), Emine Karataş (54), İpek Taş (59), Emine Yuvarlak (65), Mehmet Yuvarlak (54), Hasan Bektaş (50), Fatma Yuvarlak (62), Gönül Yuvarlak (61) ve Hüseyin Yuvarlak (58) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Ordu'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

