Ordu'da Minibüs ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
Ordu'da Nefise Akçelik Tüneli'nde bir minibüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ordu'da minibüs ile tırın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nefise Akçelik Tüneli'nde Oktay D. yönetimindeki minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tır çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile beraberindeki Arif D, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel