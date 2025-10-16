Ordu'da Kaza: Eşi Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir otomobil evin duvarına çarptı. 77 yaşındaki sürücü yaralanırken, yanında bulunan 72 yaşındaki eşi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
ORDU'nun Gülyalı ilçesinde yol kenarındaki evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü İsa Karakullukçu (77) yaralandı, yanındaki eşi Hacim Karakullukçu (72) ise hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Gülyalı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Karakullukçu'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği 52 AK 984 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde, sürücünün yanındaki eşi Hacim Karakullukçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.