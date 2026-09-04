Aybastı'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu

ORDU'nun Aybastı ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Eyüp Seçgin'in (56), cansız bedeni bulundu.

Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Seçgin için 30 Ağustos'ta kayıp başvurusu yapılınca jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Seçgin, dün saat 17.30 sıralarında Alacalar Mahallesi Kuşkayası mevkisinde bulundu. Yapılan kontrolde Eyüp Seçgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Seçgin'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Eyüp Seçgin'in cenazesi bugün cuma namazı sonrası Alacalar Mahallesi Şahanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı