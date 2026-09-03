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Ordu'da Kaybolan Şahıs İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Ordu'da Kaybolan Şahıs İçin Arama Çalışması Başlatıldı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde dün öğle saatlerinde evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Bayram Köse (37) için jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip arama çalışması başlattı. Mahalle halkının da destek verdiği aramalar, Divanitürk, Korbükü ve Aşağı Mahalle ayrımında sürdürülüyor.

ORDU'nun Kumru ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Bayram Köse (37) için arama çalışması başlatıldı.

İlçenin Divanitürk Mahallesi Mamaşkırı mevkisinde dün öğle saatlerinde evden ayrılan Bayram Köse'den, bir daha haber alınamaması üzerine yakınları jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip, Köse'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin Divanitürk, Korbükü ve Aşağı Mahalle ayrımında sürdürdüğü arama çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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