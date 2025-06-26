Ordu'da Kayıp İki Kişi Uçurumda Bulundu

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaybolan Cevat Günkaya ve Dursun Ali Çelebi, uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'da kayıp olarak aranan Cevat Günkaya (76) ile Dursun Ali Çelebi'nin (79), uçuruma yuvarlanan kamyonetin içerisinde cansız bedenleri bulundu.

Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi Susuz Obası'nda araçlarıyla gezmek için giden Cevat Günkaya ile Dursun Ali Çelebi'den haber alamayan yakınları, gece saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı bölgede yapılan arama çalışmalarında; Çambaşı Yaylası Kaleboynu'nda 52 FF 572 plakalı kamyonet, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu. Kamyonetin olduğu bölgeye inen ekipler, araç içerisinde bulunan sürücü Cevat Günkaya ile Dursun Ali Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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