Ordu'da Kayıp 68 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, balık tutmaya gittiği belirtilen 68 yaşındaki Mehmet Uzunçakmak, kayıp ihbarı üzerine yapılan arama çalışmalarında ölü olarak bulundu. Uzunçakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 68 yaşındaki Mehmet Uzunçakmak ölü bulundu.
Musakırık Mahallesi'nde Turnasuyu ırmağına balık tutmaya gittiği belirtilen Uzunçakmak'tan haber alamayan yakınları, dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu.
İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmalarını ırmakta sürdüren ekipler, Uzunçakmak'ın cansız bedenine ulaştı.
Uzunçakmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel