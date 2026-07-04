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2 gündür kayıp olarak aranan kişi, sağ bulundu

2 gündür kayıp olarak aranan kişi, sağ bulundu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kaybolan Rüstem Arslan, ekiplerin 2 gün süren arama çalışmaları sonucu evine 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan Arslan, ailesine teslim edildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde kaybolan Rüstem Arslan, ekiplerin 2 gün süren arama çalışmalarının ardından evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.

Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde yaşan Rüstem Arslan'dan 2 Temmuz Perşembe günü haber alamayan ailesi, saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, jandarma ve ilgili ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de süren çalışmaların ardından saat 12.45 sıralarında Rüstem Arslan'a evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak ulaşıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Arslan, yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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