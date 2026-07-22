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Ordu'da kanoyla kayalıklara çarparak yaralanan kişi tahliye edildi

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Ordu'nun Bolaman İnyanı koyunda kanoyla kayalıklara çarparak parmakları kırılan Y.A.Ç. isimli kadın, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da kanoyla kayalıklara çarparak yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Bolaman İnyanı koyunda bir kişinin kano ile kayalıklara çarparak yaralandığı ve parmaklarının kırıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen Y.A.Ç. (34) isimli kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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