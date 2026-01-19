Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

ORDU'nun Akkuş ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaşırken, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelden oluşan karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucu çalışmalarını sürdürüyor. 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, Akkuş ilçesinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaşması sonucu küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde bir günde 358 mahalle yoluna müdahale etti. Ekipler, 33 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 26 kişinin yakınlarına da cenaze hizmeti verdi.