Ordu'da Karla Mücadele Ekipleri 18 Bin Kilometre Yolu Açtı

Güncelleme:
Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri, son 3 günde 18 bin kilometre yolu ulaşıma açtı. Yüksek kesimlerde 417 araç ve 600 personelle yapılan çalışmalar, hasta ve cenaze hizmetleri öncelikli olmak üzere sürdürülüyor.

ORDU'da özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri, son 3 günde toplam 18 bin kilometre yolu ulaşıma açtı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Yapılan çalışmalarla birlikte son 3 günde 18 bin kilometre yol ulaşıma açıldı. Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler ayrıca, 94 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 22 kişinin yakınlarına cenaze hizmeti verdi. (DHA

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
