Ordu'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
Ordu'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Kabadüz-Çambaşı yolu trafiğe kapatıldı, Akkuş'ta bazı araçlar yolda kaldı. Ulaşımda yaşanan sorunlar için yol açma çalışmaları devam ediyor.
Ordu'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabadüz-Çambaşı yolu 29 ile 50. kilometreleri arasında yaşanan yoğun tipi ve esinti nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Akkuş ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Karayolları ve belediye ekiplerinin ulaşımda sorun yaşanan bölgelerde yol açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel