Ordu'da kamyonun dorsesindeki demirler düşerek otomobile saplandı

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde fren yapan kamyondaki demirler, bir otomobilin arka camından girerek bagaja saplandı.

A.H.A. yönetimindeki 55 GN 378 plakalı kamyon dorsesinde yüklü inşaat demirleri, Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nda seyir halindeyken kırmızı ışıkta fren yapmak istediği sırada önünde bulunan A.Y. idaresindeki 52 ABB 650 plakalı otomobilin arka camına saplandı.

Yaralanan olmayan kazada, otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
