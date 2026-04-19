Ordu'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonetin çarptığı 92 yaşındaki İsmail Makar, hastaneye kaldırıldığı halde yaşamını yitirdi.
E.Ö. yönetimindeki 06 BRY 016 plakalı kamyonet, Bucak Mahallesi 361. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada İsmail Makar'a (92) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makar, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay