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Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Ordu'da, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için düzenlenen toplantıda, Vali Muammer Erol ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, entegre mücadele yöntemlerini ve uygulanacak eylem planlarını açıkladı.

Ordu'da, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için toplantı düzenlendi.

Vali Muammer Erol başkanlığında, Valilik Konferans Salonundaki toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz sunum yaptı.

Yılmaz, zararlı ile entegre mücadelenin mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik olarak yapılması gerektiğini söyledi.

Kahverangi kokarca ile mücadelede "cezbet kışlaklara girmeden yok et" sloganıyla hareket etiklerini belirten Yılmaz, "1600 feromon, 600 hunili tuzaklarla zararlıyla mücadeleye başlandı. 2 bin feromon siparişi daha verdik. Kışlakların özellikle ilaçlanması gerekiyor." dedi.

Tarım sektörü temsilcilerinin görüş, düşünce ve önerilerini dinleyen Vali Erol, istilacı bir tür olan kahverengi kokarca zararlısının fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar vermesinin önlenmesi için uygulanacak eylem planında topyekun mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

Erol, kışlakların ilaçlanması konusunda da üst bölgelerden başlayarak sahil kesimine doğru bir çalışma yapılabileceğini aktararak, "Mahalle mahalle hangi gün, hangi tarihte nasıl ilaçlama yapılacağı tespit edilerek ilan edilecek. Kışlaklar, odunluklar, ahırlar başta olmak üzere ilaçlanmamış hiçbir nokta kalmayacak. Ayrıca feromon tuzakları da kokarca ile mücadelede kullanılmaya devam edecek. Kahverengi kokarcayı yok etmeye dönük mücadele içine girmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Yerel Haberler Kemal Yılmaz Muammer Erol Politika Güncel Çevre Tarım ordu

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