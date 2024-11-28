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Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 60 Bin Kışlak İlaçlandı

Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 60 Bin Kışlak İlaçlandı
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Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında toplamda 60 bin kışlağın ilaçlandığını ve 280 bin kışlağın daha ilaçlanmasının planlandığını açıkladı. İlaçlama çalışmaları, 15 ilçe genelinde titizlikle devam ediyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında 60 bin kışlağın ilaçlandığını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 15 Ekim'de başlatılan kışlakların ilaçlanması çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Zararlı ile mücadelenin önemli bir parçasının da kışlakların ilaçlanması olduğunu anlatan Yılmaz, 15 ilçede çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Geçen yıl mücadele kapsamında 40 bin kışlağın ilaçlandığını dile getiren Yılmaz, bu yıl da ilaçlama yapılacak kışlak sayısının 280 bin olarak belirlendiğini aktardı.

Yılmaz, 15 Ekim'de yüksek rakımlı ilçelerden başlanan ilaçlama çalışmalarına 20 Kasım itibarıyla sahil kesimdeki ilçelerde devam edildiğini belirtti.

Kahverengi kokarca zararlısının yılın bu döneminde daha fazla görüldüğü sahil kesimdeki ilçelerde çalışmanın titizlikle sürdüğüne işaret eden Yılmaz, "Şu ana kadar 60 bin kışlağın ilaçlanması yapıldı ve tamamlandı. Her geçen gün bu sayı artış gösteriyor. Kısa sürede kışlak ilaçlama çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.

Yılmaz, tespit edilen 280 bin kışlağı ilaçlayarak zararlının popülasyonunu azaltılacaklarını belirterek, çalışmalara ziraat odaları, muhtar ve belediyelerin de katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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