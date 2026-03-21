Haberler

Ordu'da sahilde insansız deniz aracı bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile vuran insansız deniz aracı, mühimmat yüklü olduğu belirlenince kontrol altına alınarak 4 km uzaklıkta patlatıldı.

ORDU VALİLİĞİ: İNSANSIZ DENİZ ARACI MÜHİMMAT YÜKLÜ OLDUĞU İÇİN SAHİLE 4 KM UZAKLIKTA PATLATILDI

Ordu'nun Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında sahile vuran cismi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede önlem alınarak sahil şeridi güvenlik çemberine alındı.

Ordu Valiliği'nden İDA hakkında yayınlanan açıklamada, "Ünye İlçemizin Yüceler Mahallesi'nde 20.03.2026 Cuma günü saat 16.00 sıralarında kıyıya vuran insansız deniz aracı; 21.03.2026 Cumartesi günü (bugün) saat 14.00 sıralarında İstanbul Sualtı Savunma (S.A.S) Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildiğinden, sahile yaklaşık 4 km uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yücel ARSLANTEKE-Ahmet BAYRAK-Dursun Mehmet ŞAHİN/ÜNYE (Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

