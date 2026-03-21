Haberler

Ordu'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Valiliği, Ünye ilçesi kıyısında oluşan insansız deniz aracının, mühimmat yüklü olduğu tespit edilince kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildiğini açıkladı. Ekipler, imha sırasında çevredeki evleri boşaltma tedbiri aldı.

Ordu Valiliği, Ünye ilçe sahilinde bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüceler Mahallesi'nde dün öğleden sonra insansız deniz aracının kıyıya vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, "21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında İstanbul S.A.S Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildiğinden, sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin çalışması sırasında kıyıdaki evlerin tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

