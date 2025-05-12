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Ordu'da İnşaatta Kafa Yaralanması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ordu'da İnşaatta Kafa Yaralanması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Ordu'da inşaatta kafasına kum taşıma kovası düşen 46 yaşındaki işçi Hakan Yakışan, hastanede yapılan müdahale ile kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ordu'da inşaatta kafasına kum taşıma kovası düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hakan Yakışan'ın (46) kafasına kum taşımak için kullanılan kova düştü.

Ağır yaralanan Yakışan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakışan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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