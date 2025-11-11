Ordu'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, inşaatta çalışan 24 yaşındaki Başar Batran, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu, ancak kurtarılamadı.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlküvez Mahallesi'nde inşaatta çalışan Başar Batran (24), henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Batran, kaldırıldığı İlküvez Sağlık Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel