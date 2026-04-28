Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Erol, mart sonu itibarıyla kentteki kamu yatırım projesi sayısının 235 olduğunu belirtti.

Projeler için toplam 22 milyar 671 milyon lira harcama yapıldığını vurgulayan Erol, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 37 nakdi gerçekleşme sağlandığını kaydetti.

Kentte yürütülen 235 kamu yatırım projesinden 148'inin devam ettiğini, 14'ünün ihale, 51'inin proje aşamasında olduğunu anlatan Erol, 2 projenin ise tasfiye edildiğini belirtti.

Erol, "Yıl içerisinde 20 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 235 yatırım projesinin 30'u Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 52'si ilçe belediyelerine, 153'ü ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir." değerlendirmesinde bulundu.

İl AFAD Müdürü Ümit Ünal da İçişleri Bakanlığının talimatı gereğince, il genelindeki sığınakların ve sığınak olarak kullanılacak yerlerin tespiti amacıyla "Sığınak Komisyonu" oluştuğunu belirterek, özel ve genel sığınaklar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
