Ordu'da İkizce-Çaybaşı bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Ordu'nun İkizce-Çaybaşı bağlantı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İlçede devam eden yağışlar sonucu Kocaman Mahallesi'nde heyelan oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı.

Ordu'da İkizce- Çaybaşı bağlantı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İlçede etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Kocaman Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından İkizce-Çaybaşı bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
