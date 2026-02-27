Ordu'da İkizce-Çaybaşı bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Ordu'nun İkizce-Çaybaşı bağlantı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İlçede devam eden yağışlar sonucu Kocaman Mahallesi'nde heyelan oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı.
Ordu'da İkizce- Çaybaşı bağlantı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İlçede etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Kocaman Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından İkizce-Çaybaşı bağlantı yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ve karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk