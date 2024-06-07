Ordu'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Selami Öner (56) yönetimindeki 52 AN 500 plakalı araç, Yokuşdibi Mahallesi Aşuluk mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Öner, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öner'in cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.