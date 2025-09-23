Haberler

Ordu'da Hafif Ticari Araç Çarpışmasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi Ordu-Ulubey kara yolunda meydana geldi. Altınordu ilçesi yönüne giden Recep Ali Düzgün (75) yönetimindeki 52 HT 642 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Dursun Çetinkaya'nın (24) kullandığı 52 ACL 869 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çetinkaya'nın aracı yol kenarına savrulurken, ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler Dursun Çetinkaya ile Recep Ali Düzgün itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı Dursun Çetinkaya, Recep Ali Düzgün ve yanındaki eşi Saniye Düzgün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Recep Ali Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
