Ordu'da Fındık Bahçesinde Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor
Ordu'nun Kumru ilçesinde bir fındık bahçesinde çıkan örtü yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kovancılı Mahallesi'nde, fındık bahçesinde temizlenen otların yakılması sonucu örtü yangını çıktı.
Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.