Haberler

Ordu'da evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Ordu'da evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünye ilçesindeki bir evde çıkan yangında, zemin kat tamamen zarar gördü. Yangın sırasında daire sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Çınarlık Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden daire sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, dairenin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bu arada binanın diğer katlarındaki bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan bir ilginç paylaşım daha
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan bir ilginç paylaşım daha
Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı

Dünyaca ünlü yıldıza eski arkadaşından dava! İddia mide bulandırıcı
Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti