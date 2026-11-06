Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliye adli kontrol kararı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 290 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, 7 şüphelinin gözaltına alındığı aramalarda çeşitli türlerde 290 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı11

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler

Binlerce gencin beklediği haber geldi! Son tarihi kaçırmayın

Ailesi '33 yıl hiç izin kullanmadı' dedi, Yargıtay kararı bozdu! Yıllık izin davasında emsal karar

33 yıl hiç izin kullanmadı mı? Yargıtay hesabı baştan yaptırdı
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Süper Lig devinde neler oluyor? Taraftarlar şaşkın