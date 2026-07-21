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Ordu'da aracı ile drift yapan sürücüye 165 bin TL ceza

Ordu'da aracı ile drift yapan sürücüye 165 bin TL ceza
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Ordu'da otomobiliyle drift atıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye 165 bin TL idari para cezası verildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

ORDU'da otomobili ile drift attığı anları sanal medya hesabından paylaşan sürücüye, 165 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 16 Temmuz'da B.G.'nin kullandığı otomobil ile Ordu-Fatsa kara yolu Efirli Cezaevi Kavşağı bağlantı yolunda drift attığı görüntüleri sanal medya hesabında paylaştığını tespit etti. İncelemenin ardından araç sürücüsüne, 'Drift atmak' suçundan 140 bin TL, trafik kural ihlalini özendiren görüntüleri sanal medyada paylamak suçundan da 25 bin TL olmak üzere toplam 165 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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