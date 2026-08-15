Ordu'da Bugün Denize Girmek Yasaklandı
Ordu Valiliği, rüzgara bağlı yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle 15 Ağustos Cumartesi günü (bugün) il genelinde denize girme yasağı ilan etti. Vatandaşların can güvenliği için yasağa uymaları istendi.
ORDU Valiliği, rüzgara bağlı olarak denizde oluşabilecek yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda; rüzgara bağlı olarak denizde oluşabilecek yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 15 Ağustos Cumartesi günü (bugün) ilimiz genelinde denize girme yasağı kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasaklama kararına uymalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.