Ordu'da Bugün Denize Girmek Yasaklandı

ORDU Valiliği, rüzgara bağlı olarak denizde oluşabilecek yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda; rüzgara bağlı olarak denizde oluşabilecek yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 15 Ağustos Cumartesi günü (bugün) ilimiz genelinde denize girme yasağı kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasaklama kararına uymalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı