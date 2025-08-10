Ordu'da Denizde Boğulma Olayı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Denizde Boğulma Olayı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren iki arkadaştan Emircan Atıcı boğuldu, Selahattin Kaya tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'da denize giren 2 arkadaştan Emircan Atıcı (24) boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren Selahattin Kaya (23) tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Emircan Atıcı ve Selahattin Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki arkadaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emircan Atıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selahattin Kaya'nın ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
