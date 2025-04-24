Ordu'da DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltında

Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E'nin (32) Ünye ilçesinde bulunan bir adreste saklandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.