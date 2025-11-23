Haberler

Ordu'da Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Ordu'da Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık bahçesinde çıkan örtü yangını, rüzgar nedeniyle ormana sıçradı. Yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.

ORDU'nun Kumru ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kovancılı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde temizlenen otların yakılması sonucu saat 13.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılarak kısa sürede ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 396.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.