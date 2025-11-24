Ordu'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Ordu'nun Kumru ilçesinde dün başlayan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, fındık bahçesinden ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kovancılı Mahallesi'nde fındık bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam etti.
Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yer aldığı yaklaşık 60 personelin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, yangının söndürülmesinde görev alan personel ve vatandaşlara teşekkür etti.
Yalçuva, emniyet güçlerinin gerekli incelemeleri yürüttüğünü belirterek, "Olayın tüm yönleri titizlikle değerlendirilecek, gereken her adım atılacaktır." ifadesini kullandı.