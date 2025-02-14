Ordu'da Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Ordu'da, çığda arama kurtarma ile soğukla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çambaşı Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Amirliğince müşterek tatbikat düzenlendi.

Özellikle kış şartlarında meydana gelebilecek olaylara hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek amacıyla yapılan tatbikatta, karla kaplı alanlarda arama kurtarma araçları ve teknik donanımlar da test edildi.