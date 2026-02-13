Haberler

Ordu'da çığ düşmesi sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çığ düşmesi sonucu tek katlı bir ahşap evin bir bölümü yıkıldı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, kış nedeniyle obada kimsenin olmadığı belirtildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle tek katlı ahşap evin bir bölümü yıkıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, 2100 rakımlı Maden Obası'nda çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yolları açarak bölgeye ulaştığını belirten Kaya, tek katlı ahşap bir evde çığ düşmesinden kaynaklı hasar tespit edildiğini kaydetti.

Kaya, kış dolayısıyla obada kimsenin bulunmadığını da ifade etti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
