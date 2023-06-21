Ordu'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cam silerken 5'inci kattan düşen Nazan Başkaya (29) ağır yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞIR YARALANDI

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik için kayınvalidesinin 5'inci kattaki evine giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya, cam silerken dengesini kaybedip düştü. Toprak zemine düşen Başkaya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkaya, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başkaya'nın düştüğü an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.