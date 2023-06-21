Üye Girişi
Haberler

Ordu'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı

Güncel Haberler

Ordu'da cam silerken 5'inci kattan düşen Nazan Başkaya ağır yaralandı. Dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cam silerken 5'inci kattan düşen Nazan Başkaya (29) ağır yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞIR YARALANDI

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik için kayınvalidesinin 5'inci kattaki evine giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya, cam silerken dengesini kaybedip düştü. Toprak zemine düşen Başkaya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkaya, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başkaya'nın düştüğü an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Altınordu Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title