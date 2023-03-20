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Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı

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Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı

Fatsa'da bulunan yaban tavşanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Fatsa'da bulunan yaban tavşanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçe kırsalında duyarlı bir vatandaşın bularak Fatsa Belediyesine teslim ettiği yaban tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğine götürüldü.

İlçedeki veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen yaban tavşanının durumunun iyi olduğu belirlendi.

Beslenen yaban tavşanı, Ünye Asarkaya Kent Ormanı'nda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ünye şefi Saygın Yıldırım, AA muhabirine, yaban tavşanının ilk muayenesini yaptıklarını ve herhangi bir sağlık sorununa rastlamadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Fatsa Ünye Ordu Güncel Haberler

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