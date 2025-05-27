Ordu'da Boğazına Erik Kaçan Lise Öğrencesi Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Ordu'da Boğazına Erik Kaçan Lise Öğrencesi Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı
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Fatsa ilçesinde staj yapan 15 yaşındaki lise öğrencisi Salim Can Ateş, boğazına erik kaçması sonucu nefes almakta zorlanırken, iş yeri sahibi tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, doğalgaz malzemeleri satan iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki lise öğrencisi Salim Can Ateş'in yediği erik soluk borusuna kaçtı.

Ateş'in nefes almakta zorlandığını fark eden iş yeri sahibi Bekir Bayar, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki eriğin çıkmasını sağladı.

Salim Can Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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