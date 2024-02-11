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Ordu'da bıçaklanarak öldürülen kişi hayatını kaybetti

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak amca oğlu gözaltına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde caddede bıçaklanmış olarak bulunan Güvenç Bektaş (40), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. En son Bektaş ile alkol aldığı belirlenen amcasının oğlu H.B. (34), gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Marangoz Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yerde yatan yaralı bir kişi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ekipler, cadde boyunca yaptığı aramada bir kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Üzerinden Güvenç Bektaş yazılı kimlik çıkan kişinin, bıçaklandığı tespit edildi. Ağır yaralı Bektaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenç Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşımını yitirdi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polisler, en son Güvenç Bektaş ile birlikte alkol aldığını belirlediği amca oğlu H.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınordu Güvenlik Cinayet Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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