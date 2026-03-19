Ordu'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı

Ordu'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı dolayısıyla dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen güzergahlarda bayram öncesi trafiği denetledi.

Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nda görev alan ekipler, durdurdukları araçların sürücüleri ile beraberlerindekilerin bayramını kutladı.

Sürücülere emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme ve hız sınırı konularında uyarılarda bulunan ekipler, çocuklara ise çikolata ve düdük hediye etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Satan, gazetecilere, Ramazan Bayramı'nda il genelinde 400 personelin yer aldığı 98 ekiple sahada etkin şekilde görev alacaklarını söyledi.

Şehir merkezinde 29 ekibin görev alacağını ifade eden Satan, yollarda "trafikte bir can kaybı bile fazladır" sloganıyla etkin denetim yapacaklarını kaydetti.

Vatandaşın bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için ellerinden gelen tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade eden Satan, il genelinde radar, dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden denetim gerçekleştireceklerini vurguladı.